استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة

فرق الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 6 شهداء جراء غارات جوية على مدينة رفح، وصلت للمستشفى الأوروبي بخان يونس منذ الصباح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة الفخاري شرقا.

كما قصفت طائرات الاحتلال المروحية وسط مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على حي الجنينة شرقا.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت محيط النادي الرياضي في جباليا النزلة شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار على الفلسطينيين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مسن، كذلك أطلقت مسيرة للاحتلال صاروخا قرب مركز حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد مسن آخر.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر على الفلسطينيين المتواجدين في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أشارت - في وقت سابق - إلى أن 21 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و126 فلسطينيا، وإصابة 98 ألفا و117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ومن جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقا شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا الجهة الشمالية من القرية، بالقرب من مسجد النور، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي لهم، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم، جرى نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت القرية صباح اليوم، واعتقلت شابا فلسطينيا، عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما هاجم مستوطنون، اليوم، منزلا وقطعوا أشجار زيتون في قرية خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، فيما جرف مستوطنون آخرون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، راضي زراعية في بلدة بتير غرب بيت لحم. وقد حاول عدد من الفلسطينيين التصدي لهم وإيقاف أعمال التجريف في أراضيهم، إلا أن جنود الاحتلال اعتدوا عليهم وأطلقوا الرصاص في الهواء، واحتجزوا شابا فلسطينيا عدة ساعات.

فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين في بلدة رامين شرق طولكرم، من قطف الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويحاول الاحتلال فرض أمر واقع بالاستيلاء على الموقع الأثري في سبسطية، ورصدت حكومة الاحتلال ملايين الشواقل لتهويد الموقع، والاستيلاء على الأراضي المحيطة به وشق الطرق الالتفافية، بالتوازي مع اعتداءات المستعمرين المستمرة على البلدة.