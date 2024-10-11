"وفا": ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 42126 شهيدًا و98117 مصابًا

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة/، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 42126، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة - نقلا عن مصادر طبية فلسطينية - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98117 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا، و231 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

