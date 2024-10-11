كول بالمر يواصل حصد الجوائز في الدوري الإنجليزي

حصد الشاب كول بالمر نجم فريق تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر الماضي.

وجاء تتويج بالمر، لاعب نادي تشيلسي، تتويجًا مستحقًا بعد سلسلة من العروض المبهرة التي قدمها مع البلوز خلال الشهر الماضي.

وأعلن رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميًا عن فوز كول بالمر بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، متفوقًا على منافسين أقوياء، هم: لويس دياز، وريان جرافينييرش، لاعبي ليفربول، المكسيكي راؤول خيمينز مهاجم فولهام، دوايت ماكنيل لاعب إيفرتون، جابرييل ماجاليش مدافع أرسنال، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وهارفي بارنز لاعب نيوكاسل يونايتد.

أرقام بالمر في شهر سبتمبر

وأسهم بالمر بشكل كبير في نتائج تشيلسي الإيجابية خلال شهر سبتمبر 2024، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 4 مباريات فقط.

ولفتت أربعة أهداف (سوبر هاتريك) سجلها بالمر في شباك برايتون أنظار الجميع، مما أكد أنه أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري 2024-2025.

ولا يقتصر تألق كول بالمر على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، بل إنه ينافس أيضًا على لقب هداف البريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويواصل كول بالمر حصد الجوائز في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية، حيث ظفر منذ أيام بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

يذكر أن، إيرلينج هالاند توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، بعد منافسة مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.