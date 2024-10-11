بوتين يدعو بيزشكيان خلال اجتماعهما لزيارة روسيا.. والأخير يقبل الدعوة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الجمعة/، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، والذي قبل الدعوة بامتنان.

جاء ذلك خلال محادثات جمعت بين الرئيس الروسي ونظيره الإيراني في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان، التي تعد أول محادثات مباشرة بينهما بعد انتخاب بيزشكيان رئيسًا لإيران، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين - خلال لقائه مع الرئيس الإيراني - "نعمل معًا بنشاط على الساحة الدولية، وغالبًا ما تكون تقييماتنا للأحداث الجارية في العالم متقاربة جدًا".

وأضاف بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، في مدينة عشق آباد، أن تطور التبادل التجاري بين بلاده وإيران جيد وحجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في الازدياد.

وقال بوتين "نشهد هذا العام زيادة في التجارة المتبادلة (بين روسيا وإيران)، وعلى الرغم من أنها لم تتعاف من الانخفاض الذي شهدته العام الماضي، لكن الاتجاه جيد".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الجمعة، إلى عشق آباد، عاصمة تركمانستان، في زيارة رسمية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أشار في وقت سابق، إلى أنه ستكون هناك "محادثة جادة" في الاجتماع بين بوتين وبيزشكيان. وسيتناول الزعيمان مسائل العلاقات الثنائية ويناقشان الوضع في الشرق الأوسط.

