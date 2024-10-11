ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14585 طن تشمل: 484 طن كسر زجاج و5285 طن يوريا و1928 طن كلينكر و1500 طن علف بنجر و5388 طن بضائع عامة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77838 طن تشمل : 9309 طن حديد و16884 طن قمح و9140 طن سكر و1155 طن ابلاكاش و16050 طن خردة و25300 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1816 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 261 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2391 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127570 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196336 طنًا .

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1179 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4798 حركة، غادر أيضًا 1 قطار بحمولة إجمالية 1218 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4542 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).