ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بمدينة أبو سمبل السياحية

محافظ أسوان يؤدي
محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمدينة أبو سمبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد المدينة بنطاق مدينة أبو سمبل السياحية وذلك وسط جمع غفير من أهالى المدينة ، وبحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسيد سعدى رئيس المدينة .

وقد جاءت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ سيد بدرى إمام المسجد بعنوان "  رحم الله رجلاً سمحاً .. السماحة بالبيع والشراء والمعاملات " .

المحافظ يستمع للمطالب والمشاكل العامة

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى المدينة ، مؤكداً على أنه سيتم تلبية هذه المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة سواء المتعلقة بالصحة أو الرى أو التعليم أو الشباب والرياضة أو المواصلات الداخلية ، وتشغيل موقف السيارات .

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا نعمل دائماً لتحقيق الصالح العام ، وهو الذى نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية فى كافة المدن والمراكز للإلتحام المباشر مع المواطنين ، والتعرف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة التدخل من خلال وضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .

1000111787
1000111787
1000111785
1000111785
1000111783
1000111783
1000111777
1000111777
1000111779
1000111779
1000111781
1000111781
1000111775
1000111775
1000111773
1000111773
1000111771
1000111771
مدينة أبو سمبل السياحية مدينة أبو سمبل صلاة الجمعة أخبار محافظة أسوان