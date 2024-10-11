محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بمدينة أبو سمبل السياحية

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد المدينة بنطاق مدينة أبو سمبل السياحية وذلك وسط جمع غفير من أهالى المدينة ، وبحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسيد سعدى رئيس المدينة .

وقد جاءت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ سيد بدرى إمام المسجد بعنوان " رحم الله رجلاً سمحاً .. السماحة بالبيع والشراء والمعاملات " .

المحافظ يستمع للمطالب والمشاكل العامة

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى المدينة ، مؤكداً على أنه سيتم تلبية هذه المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة سواء المتعلقة بالصحة أو الرى أو التعليم أو الشباب والرياضة أو المواصلات الداخلية ، وتشغيل موقف السيارات .

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا نعمل دائماً لتحقيق الصالح العام ، وهو الذى نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية فى كافة المدن والمراكز للإلتحام المباشر مع المواطنين ، والتعرف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة التدخل من خلال وضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .

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