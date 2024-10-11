أكبر حشرة معمرة في العالم عاشت من 346 مليون سنة وحجمها كالسيارة

أفاد تقرير نشر في صحيفة The sun، عن أغرب وأكبر حشرة معمرة في العالم، وهي عبارة عن ديدان ألفية كبيرة بحجم سيارة تواجدت في الأرض قبل 340 مليون سنة .

أكتشف علماء الحفريات العثورعلي حشرة في احدي الغابات بالقرب من خط الاستواء ويرجع تاريخها الي قرابة 346 و290 مليون سنة مضت، وذلك خلال أواخرالعصرالباليوزوي.

وفي تفاصيل الدراسة ، قال العلماء أن طول المفصليات يصل إلى 8.5 قدم ويزن أكثرمن 45 كجم، ولقد أثارهذا الكشف عجائب وحيرة علماء الحفريات، من حيث أنه تم العثورعليها منذ زمن طويل المدي لكنه كان بدون رأس، ولكن الآن تم اكتشاف الرأس، والذى كان عبارة عن هيكل المستدير مزين بقرون استشعار قصيرة في صورة جرس.

وفقا لبحث جديد مفصل ، فإن الرأس له عينان بارزتان مثل السرطانات اليوم وفم صغير لالتقاط الأوراق واللحاء، وعلى الرغم من حجمه الهائل، فمن المتوقع أن النظام الغذائي التي كانت تتغذي عليه الحشرة كان يتكون فقط من النباتات من الغابات التي عاش فيها.

ومع العثورعلى الكثيرمن الحفريات الصغيرة، تمكن الخبراء من دراسة رأسه ومعرفة تفاصيل عن هذه الحشرة، التي تتشابه مواصفاتها الجسدية بمايوازي جسد ألف قدم، لكن رأسه يشبه رأس ألف قدم".

وقد استخدم الباحثون تقنيات التصويرالمقطعي المحوسب المتقدمة أثناء فحص الحفريات ، حيث تم أخذ الحفريات في ثمانينيات القرن العشرين في حقل فحم فرنسي وكانت لا تزال مدفونة في الصخور.

وقد سمحت عمليات المسح للفريق بفحص التفاصيل المخفية دون التسبب في أي ضرر للحفريات الثمينة.