ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

19 اكتوبر انطلاق مباريات القسم الثالث بالفيوم.. والحكام يواصلون تدريباتهم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن احمد صبرى رئيس اللجنة والكابتن حسنى خطيرى مقرر اللجنة باشراف الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم، بدأ منافسات دورى القسم الثالث يوم السبت 19 اكتوبر الحالى والذى يشارك فيه 10 فرق من محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الاحمر وهى سنورس- الساحة الشعبية بالفيوم – سيلا- نادى العاملين برأس غارب- سمسطا – بنى سويف- مطرطارس –ابوكساه –ابشواى- اهلى الغرق .


وقد اجرت المنطقة  قرعة المسابقة بحضور الكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام  الكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين والكابتن عمر سيد المسئول الادارى بالمنقطة ومندوبى الفرق المشاركة واسفرت القرعة عن مواجهات قوية فى الاسبوع الاول حيث يلتقى فريق  بنى سويف مع الساحة وسمسطا وعاملين راس غارب وسيلا مع ابوكساه ومطرطارس وابشواى وسنورس مع اهلى الغرق .


ومن جهه اخرى واصل حكام كرة القدم بالفيوم تدريباتهم الاسبوعية والتى اقيمت على ملعب مركز شباب العدوة وشملت محاضرة فنية فى القانون وعرض حالات الفيديوهات المرسلة من اللجنة الفنية والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية واعقبها تدريبات عملية فى الملعب على المواقف وتحرك الحكام والمساعدين بالشكل الامثل وفتح زوايا رؤية لاتخاذ القرار الصحيح والتأكيد على قرارات لمسة اليد "المتعمدة- اليد المكبرة للجسم" والقرار الانضباطى فى كل منها والتعاون بين الحكم والحكم المساعد فى الحالات القريبة وزاوية الرؤية تسمح للمساعد بالمساعدة فى اتخاذ القرار  والتى باشرها الكابتن صبرى صادق المحاضر الفنى وعضو لجنة الحكام بالمنطقة والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام  والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة باشراف الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة.

 

مما يذكر ان المحاضرة الفنية هى الثانية من البرنامج الموحد المرسل من لجنة التطوير باللجنة الرئيسية للحكام برئاسة الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة وباشراف الكابتن ابراهيم نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتعليم والتطوير والكابتن احمد ابو العلا عضو اللجنة .

inbound7614004811046949992
inbound7614004811046949992
inbound4687855907233609525
inbound4687855907233609525
inbound2638257201693812384
inbound2638257201693812384
inbound5410298257254727854
inbound5410298257254727854
inbound3158403095874716144
inbound3158403095874716144
inbound6632568656724782662
inbound6632568656724782662
inbound5435907847912716796
inbound5435907847912716796
inbound6066882441900288604
inbound6066882441900288604
inbound2830603749357892531
inbound2830603749357892531
inbound5694337939193072992
inbound5694337939193072992
inbound2304685612782392445
inbound2304685612782392445
لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الفيوم حكام كرة القدم في الفيوم محافظة الفيوم منطقة الفيوم لكرة القدم في الفيوم