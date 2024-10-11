طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية "4744" مواطنًا بدورة يوليو

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نجح طلاب جامعة المنوفية في تحرير "4744" مواطنا ومواطنة من الأمية بدورة يوليو 2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وأضاف الدكتور أحمد القاصد أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ "90111" مواطنا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار فرع المنوفية .

وأشاد القاصد بجهود الطلاب و مشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، ودعم جهود الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيه الدائم لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا على أن محو الأمية تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية والطلاب والكليات المشاركين في المبادرة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه أوضح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي مشاركة الطلاب بفاعلية في مبادرة قرى بلا أمية، بالإضافة إلي مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى تنظمتها الجامعة لقرى المحافظة وخارجها، و المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" .