شباب ورياضة بني سويف تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين

شاركت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمسنين، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، تحت مظلة وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

حيث تم تنظيم فعالية ضمن الاحتفال باليوم العربي للمسنين، تحت إشرا ف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة " إدارة التنمية الرياضية "، وذلك بمقر نادى بنى سويف الرياضى بهدف تحسين الحالة الصحية وادخال البهجة والسعادة وزيادة تقدير الذات لكبار السن.

تضمن الاحتفال تنظيم مباراة كرة قدم بين قدامى اللاعبين والعاب دومينو وشطرنج ولياقة بدنية للرواد والعاب رياضية ترويحية بمشاركة الكيان الشبابى شباب يدير شباب ( YLY) ، حيث تأتى تلك الفعاليات تحت اشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بوزراة الشباب والرياضة ،ومتابعة وتنفيذ: هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، محمد البحيرى مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة ، عبدالله سيف مدير ادارة التنمية الرياضية والاخصائيين الرياضيين بالإدارة ، هانى ناجى مدير إدارة شباب وسط ، وأعضاء مجلس ادارة النادى.