للعام الثاني على التوالي.. مهرجان الجونة يعلن تنظيم سوق "سيني جونة"

اعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تنظيم النسخة الثانية من سوق "سيني جونة"، الحدث الذي يُعد منصة للتفاعل بين صنّاع الأفلام والمنتجين والشركات الرائدة في المجال السينمائي. ينعقد سوق سيني جونة في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، بمشاركة متميزة لـ22 عارضاً من ثماني دول عربية وأوروبية، وهي: فلسطين، ولبنان، والأردن، والسودان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وإنجلترا، ومصر.

يهدف سوق "سيني جونة" إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة بين المهنيين في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم، ويعد نقطة تجمع رئيسية للعارضين لعرض مشاريعهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع أعمالهم والتواصل مع الفاعلين الرئيسيين في الصناعة.

تضم مجموعة العارضين المشاركين في النسخة الثانية من سوق "سيني جونة" مركز السينما العربية (لبنان)، شبكة راديو وتلفزيون العرب (المملكة العربية السعودية)، بي ميديا برودكشنز (مصر)، بست للإنتاج الفني (مصر/الإمارات)، بيج بانج (مصر)، المجلس الثقافي البريطاني (انجلترا)، جامعات المعرفة الدولية | جامعة كوفنتري (انجلترا)، كالت للإنتاج الفني (مصر)، سبيكطوب (المغرب)، نادي منتجي الأفلام المصري (مصر)، فيدباك ستيديو (مصر)، فيلم لاب فلسطين (فلسطين)، جراج للإنتاج الفني (مصر)، جيمناي أفريقيا (مصر)، هوليوود فيلم (مصر)، لاجوني للإنتاج الفني (مصر)، ماد سوليوشنز (مصر/الإمارات)، سرد (مصر)، سودان فيلم فاكتوري (السودان)، ذا ساوند أوف إيجيبت للاستشارات الإعلامية (مصر)، أفلام ڤيكتوريا (مصر)، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن).

وعبر المنتج محمد تيمور، مدير برنامج سوق سيني جونة عن ترقبه وتفاؤله الشديد لهذه النسخة، لما تحمله من فرص تشبيك متعددة، على نطاق عربي وعالمي، بين العارضين وزوار المهرجان، قائلاً: "نستعد هذا العام لمشاركة جميع زوار مهرجان الجونة بقائمة متنوعة من الشركات والمؤسسات العارضة في سوق (سيني جونة)، والتي ستكون متاحة للتشبيك مع الجميع من صناع أفلام ومحبي السينما والطلاب والصحافة"، مضيفاً أن "التنوع لا يشمل فقط البلدان، ولكن أيضًا في اختصاصات واهتمامات العارضين، التي تتضمن الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والمسلسلات وأيضاً الأفلام الوثائقية".

من خلال هذه المبادرة، يسعى مهرجان الجونة السينمائي إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في المنطقة، من خلال توفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى الفنية، وتسليط الضوء على الأعمال والمشاريع المبتكرة من مختلف الدول المشاركة.

ويعتبر سوق "سيني جونة" فرصة فريدة للمشاركين لبناء علاقات مهنية جديدة وتوسيع شبكات التواصل بين العاملين في القطاع السينمائي، مما

يساهم في تطوير صناعة السينما على المستوى الإقليمي والدولي.



عن مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.