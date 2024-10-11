انطلاق أعمال لجنة الإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية "للكشافة والمرشدات"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إنطلاق اليوم الجمعة؛ مهام اللجنه المُشكلة للإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العام للكشافة والمرشدات لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد وذلك بالتصويت الاليكتروني.



وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة وضعت استراتيجية التحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال منذ فترة وتستكملها خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيًا في جميع إنتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة للوزارة.



ووجه الدكتور أشرف صبحي، القائمين علي العملية الإنتخابية بمتابعة كافة أوجه العملية الإلكترونية لضمان شفافية سلامة إجراءات الجمعية العمومية للإتحاد بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة.