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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لجاهزية مخرات السيول

بدائرة المحافظة استعدادًا لموسم الشتاء..

تفقد السكرتير العام
تفقد السكرتير العام المساعد مخرات السيول
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 قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم، بجولة تفقدية لبعض مخرات السيول بدائرة المحافظة، لضمان جاهزيتها ، بما يضمن تصريف المياه بشكل آمن ويقي المواطنين من خطر السيول حال حدوثها، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء وسقوط الأمطار،تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

 وخلال الجولة، قام السكرتير العام المساعد بتفقد مخرات السيول ببياض العرب وأبوصالح  ببني سويف وناصر، حيث اطلع على الأعمال المنفذة ومدى جاهزية المرافق، وأكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار الغزيرة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير المعدات اللازمة وضمان سرعة استجابة فرق الطوارئ في حال حدوث أي طارئ.

 رافق السكرتير العام المساعد: خلال الجولة: على يوسف رئيس مركز ومدينة  بني سويف ، علاء عيد مدير إدارة الازمات بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين.

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