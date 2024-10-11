محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا بمنطقة كربة عايد.. صور

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد "عايد" بمنطقة كربة عايد ببحر البقر جنوب بورسعيد، بحضور الدكتور جمال عواد، وكيل وزارة أوقاف بورسعيد.

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد جديد بمنطقة كربة عايد

وأزاح محافظ بورسعيد الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأشاد المحافظ بدور الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وجهودها فى افتتاح وتطوير العديد من المساجد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لأوقاف بورسعيد في خطتها لتطوير ورفع كفاءة العديد من المساجد بنطاق المحافظة.

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