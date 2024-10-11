محافظ الإسماعيلية يهدي وزير الأوقاف درع المحافظة تقديرًا لجهوده الدعوية

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه صباح اليوم الجمعة، الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، لأداء شعائر صلاة الجمعة ضمن احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، وذلك بمجمع الشهداء الإسلامي، بالطريق الدائري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.



و خلال اللقاء، رحب اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، مشيدًا بجهوده الدعوية، وما يقدمه من علم يعبر عن سماحة الدين الإسلامي.

وعلى هامش اللقاء أهدى اللواء أكرم جلال درع محافظة الإسماعيلية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية.