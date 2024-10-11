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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيق عاجل حول إصابة شاب بطلق ناري بالصف

ارشيفية
ارشيفية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلا حول اصابة شاب بطلق ناري داخل محظة وقود بقرية اوسكر التابعة لمركز الصف، وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وامرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والاستماع الى اقوال العاملين بمحطة الوقود لمعرفة اسباب اصابته، وذلك عقب الاستعلام عن ىالحالة الصحية للشاب المصاب، وسماع اقوالة حول الاصابة.

 

طلق ناري يصيب شاب 

البداية باخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة باصابة شاب بطلق ناري بقرية أسكر، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته، وتبين من خلال الفحص اصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة .

وتكثف اجهزة الامن من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق عاجل حول اصابة شاب بطلق ناري