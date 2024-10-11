"القومي للإعاقة" ينظم المعرض الرابع عشر لمنتجات ذوي الإعاقة بمحافظة السويس

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، المعرض الرابع عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في نادي التجديف التابع للقوات المسلحة بمحافظة السويس.

شارك في المعرض الرابع عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة 50 عارضا من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وطلاب جامعة السويس من إدارة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واشتمل المعرض على عدد من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بواسطة أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنوعت ما بين المشغولات الجلدية والخشبية والتريكو والنول والصدف، واللوحات الفنية والتُحف والانتيكات والتريكو والاكسسوارات والمفروشات والملابس.



في سياق متصل اكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المعرض الحالي يأتي بالتزامن مع مرور واحد وخمسين عامًا على إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويُعد المعرض السادس بالنسبة للمعارض التي تم تنظيمها في المحافظات الإقليمية، ويهدف إلى تحقيق التمكين الإقتصادي والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، وإثبات أنهم أشخاص فاعلين في مجتمعاتهم، وتمكينهم من العيش باستقلالية، وتشجيع فكرة العمل الحر.



أوضحت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نظم بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري 14 معرضا حتى الآن، منهم 8 معارض تم تنظيمهم في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 6 معارض في محافظات الإسكندرية ومطروح والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والسويس، لافته إلى أنه تم تنظيم نحو 19 معرضا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الطرفين خلال العامين الماضيين في عدد من المحافظات، لافته أن هذه المعارض تتسق مع مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة".



جاء المعرض بحضور العميد هاني سالم المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد على ممدوح مدير نادي التجديف التابع للقوات المسلحة بالسويس، بالإضافة إلى وفد من قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد شوقي منسق عام المعرض بالمجلس، ومحمد سري المنسق الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.



الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وضعا خطة لتنظيم أكبر عدد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024، لتشتمل هذه الخطة على نحو 16 معرضا يتم تنظيمهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال هذا العام.