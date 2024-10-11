ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثمان شخص عثر عليه ميتًا داخل قطار بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص داخل قطار بمنطقة العياط، وكلفت الطب الشرعي بفص جثمانه واجراء الصفة التشريحية له وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، تمهيدًا للتصريح بدفنه واستمعت الى اقوال كمسري القطار وشهود العيان المحيطين بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

جثة فى القطار

البداية بإخطار تلقاه  مأمور مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة وفاة داخل قطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى المحطة، وتم إنزال المتوفى ويبلغ من العمر39 سنة، واستئناف القطار لرحلته.

وأودعت الشرطة الجثة داخل ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تشريح جثمان شخص عثر عليه ميت داخل قطار