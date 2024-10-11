تشريح جثمان شخص عثر عليه ميتًا داخل قطار بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص داخل قطار بمنطقة العياط، وكلفت الطب الشرعي بفص جثمانه واجراء الصفة التشريحية له وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، تمهيدًا للتصريح بدفنه واستمعت الى اقوال كمسري القطار وشهود العيان المحيطين بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

جثة فى القطار

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة وفاة داخل قطار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى المحطة، وتم إنزال المتوفى ويبلغ من العمر39 سنة، واستئناف القطار لرحلته.

وأودعت الشرطة الجثة داخل ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.