لليوم الثاني.. ارتفاع سعر الذهب في مصر والجرام يستهدف 3600 جنيه

ارتفع سعر الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي، وذلك بدعم من الارتفاع الذي شهده سعر الذهب العالمي، حيث تميل أسعار الذهب المحلي إلى الارتفاع بشكل أسرع من الهبوط في ظل العوامل التي تدعم الارتفاع في السوق المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند 3585 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3575 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 8 جنيهات ليغلق عند المستوى 3566 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3555 جنيه للجرام.

يعتمد سعر الذهب في مصر في حركته على تطورات سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يرتبط السعر المحلي بالعالم لفترة طويلة ويزداد ارتباطه مع الوقت خاصة مع غياب عوامل التسعير المحلية الأخرى مثل التغيرات في سعر الصرف بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب فشل في كسر منطقة الدعم حول المستوى 3550 جنيه للجرام ليرتد السعر لأعلى بشكل سريع ويبدأ في تجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار المستوى 3600 جنيه للجرام.

وبحسب التحليل الفني لسوق الذهب في مصر الصادر من جولد بيليون، أن ارتفاع سعر الذهب في مصر يكون بوتيرة أسرع من هبوط السعر، ويرجع هذا إلى وجود العديد من العوامل التي تدفع ارتفاع سعر الذهب بشكل عام في الأسواق المحلية، مثل التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر بالإضافة إلى استمرار تأثير التضخم على مستويات الأسعار في الأسواق.



توقعات أسعار الذهب



عاد سعر الذهب العالمي للارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع يوم أمس عقب صدور بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية لتظهر ارتفاع بأعلى من التوقعات الأمر الذي زاد من التوترات بشأن أوضاع قطاع العمالة الأمريكية مما دفع الذهب إلى التعافي.

ارتد سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى بعد اقترابه من المستوى 2600 دولار للأونصة، ليقوم السعر باختراق مستوى 2630 دولاراً للأونصة اليوم ويواجه حالياً المستوى 2650 دولار للأونصة، وفي حال اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2665 دولار للأونصة سيدفع هذا السعر إلى إعادة اختبار قمته التاريخية عند 2685 دولار للأونصة.



توقعات أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي بعد ان وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط السعري بينهما خلال الفترة الأخيرة، والآن يحاول الذهب اكتساب المزيد من الزخم للصعود خاصة أن وتيرة ارتفاع سعر الذهب المحلي تكون أسرع من وتيرة الهبوط.

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3585 جنيه للجرام وذلك بعد أن فشل في كسر منطقة المستوى 3550 جنيه للجرام ليرتد السعر لأعلى بشكل سريع والآن يقوم السعر بتجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار المستوى 3600 جنيه للجرام.