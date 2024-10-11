"العلاج الحر بالدقهلية" تغلق 20 منشأة طبية خاصة وتصدر تراخيص لـ20 معملًا

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم عن جهود وأنشطة إدارة العلاج الحر خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت المرور عل 516 منشأة طبية خاصة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن فريق العلاج الحر أن حملات الشهر الماضى اشتملت على 160 عيادة خاصة،منها 57 عيادة غير مرخصة و 24 مستشفي وعيادة تخصصية، و نحو117 مركزاً طبياً و معملًا.

فيما كشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر الماضى شهد فحص 3 شكاوى إضافة إلى إصدار قرارات إغلاق لعدد 20 منشأة وإعادة فتح لـ 11 أخرى.

وأشار فؤاد، إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتاُ إلى ترخيص 34 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر بعد إجراء المعاينات لتلك المنشآت.

وفى سياق متصل، قامت إدارة العلاج الحر بمشاركة إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة وبحضور منسق المعامل بالعلاج الحرالدكتور أحمد أنور بمعاينة 21 معملاً و الموافقة على منح الترخيص لنحو 20 منهم.

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