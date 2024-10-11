‏ميقاتي: ندعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار في لبنان

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ‏ميقاتي، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار في لبنان، موضحا ان الحكومة اللبنانية متمسكة بالقرار 1701 ومتأكدة من قدرة الجيش على القيام بدوره.

وأوضح نجيب ميقاتي في كلمته خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، ان الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل يستحق ردا دوليا حازما.

كما اكد نجيب ميقاتي، ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في لبنان بأسرع وقت ممكن، متابعا “متمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا.. ولدينا 1000 مركز إيواء للنازحين”.