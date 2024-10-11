حاميها حراميها.. حبس المتهمين بسرقة اموال وأجهزة من داخل شركة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس مدير فرع بإحدي الشركات وآخر لقيامهما بسرقة مبالغ مالية وأجهزة من داخل الشركة محل عملهما بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مدير فرع إحدى الشركات ، وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى من داخل خزينة الشركة محل عمل الأول – جهاز لاب توب – جهاز تسجيل كاميرات ) ، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.