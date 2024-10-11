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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. حبس المتهمين بسرقة اموال وأجهزة من داخل شركة بالشروق

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس مدير فرع بإحدي الشركات وآخر لقيامهما بسرقة مبالغ مالية وأجهزة من داخل الشركة محل عملهما بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مدير فرع إحدى الشركات ، وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى من داخل خزينة الشركة محل عمل الأول – جهاز لاب توب – جهاز تسجيل كاميرات ) ، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حاميها حراميها حبس المتهمين بسرقة أموال وأجهزة داخل شركة