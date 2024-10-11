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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار من النيابة ضد عصابة متخصصة في سرقة كابلات أعمدة الإنارة بالقطامية

ارشيفية
ارشيفية
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 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 5 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بسرقة كابلات أعمدة الإنارة بنطاق قسم شرطة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 5 أشخاص "من بينهم سيدة لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية حال قيامهم بمحاولة سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة وتحميلها على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم (كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء – كمية من المواسير البلاستيكية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهـــم أقر إثنان من المتهمين قيامهما بقطع الكابلات الرئيسية وبعض الأسياخ الخاصة بأعمدة الإنارة بطريق العين السخنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع للمتهمة المذكورة بمساعدة المتهمين الآخرين.

قرار النيابة عصابة متخصصة سرقة كابلات أعمدة الإنارة بالقطامية