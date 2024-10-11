ضبط مخزن زيت طعام بدون ترخيص والتحفظ على 5 آلاف زجاجة مجهولة المصدر

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة تفتيشية مكبرة برئاسة فريد دراز رئيس المدينة واللجنة المشكلة من مساعد رئيس المدينة ومفتشي الرقابة التموينية بمنوف ومدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الطبية بسرس الليان ومفتش الأغذية ،حيث أسفرت الحملةعن ضبط مخزن زيت طعام يدار بدون ترخيص وضبط ٥ آلاف زجاجة زيت طعام مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، والتحفظ علي المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقد شدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.