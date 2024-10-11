راتب مجزٍ وتأمينات وبدل مواصلات.. تعرف على فرص العمل المتاحة في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن تنظيم ملتقى توظيفي لإتاحة فرص عمل للشباب، في أحد المطاعم الشهيرة، على أن تستقبل طلبات التقديم يوم الأحد 13 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا حتى الثانية ظهرا من خلال وظائف جهاز رعاية وتشغيل الجهاز 2024 .

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف التي أعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ الملتقي التوظيفي، كما حددت الشروط المطلوبة توافرها في المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة؛ وهي:

- المؤهل: من الإعدادية

- السن: من 18 إلى 35 سنة

- تأمين طبي واجتماعي

- مرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافزا شهريا

- أماكن العمل: بالقرب من محل السكن

- للذكور فقط

- متوفر باصات لفروع التجمع والرحاب واكتوبر والشيخ زايد وأعلنت عن طرق تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بمطاعم «امريكانا» والتي أعلنها الجهاز بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الأحد المقبل من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا ، وكيفية التواصل مع المتقدمين وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».