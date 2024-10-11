جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًّا عن الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا عن "الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية ومخاطر الإنترنت" لطلاب مدرسة الشهيد إسلام محمود بدوي - أبو آدم، بمشاركة 24 طالبًا وطالبة، وذلك في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب.

وجاء هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد دعم الجامعة لمثل هذه البرامج التي تسعى إلى توعية الطلاب بكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة بشكل آمن ومسؤول.

وأشرفت على البرنامج الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أهمية هذا البرنامج في تعزيز الوعي لدى الطلاب حول المخاطر الرقمية التي قد تواجههم، مثل التنمر الإلكتروني، قرصنة البيانات، والإدمان على الأجهزة الذكية، موضحة أن الهدف الرئيسي هو حماية الأجيال الصاعدة من الآثار السلبية للاستخدام غير السليم للتكنولوجيا.

وبإشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ، ألقى الدكتور باسم عبد الغني أحمد عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، محاضرة شاملة حول "الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية"، حيث تطرق إلى موضوعات عدة مثل التنمر الإلكتروني وخطورته على الصحة النفسية، وكيفية الحماية منه عبر الإبلاغ والتحدث عن المشكلات. كما تحدث عن مخاطر قرصنة البيانات والإدمان على الأجهزة الذكية، مشددا على ضرورة وضع حدود زمنية لاستخدام الأجهزة وتوعية الطلاب بأهمية التوازن بين الحياة الرقمية والأنشطة الحياتية الأخرى.

كما أبرز البرنامج أيضًا مخاطر المحتويات السيئة والتحديات الخطيرة التي تظهر على الإنترنت، مثل تحدي "الحوت الأزرق"، وكيفية الوقاية منها من خلال التوعية والمراقبة المستمرة.

وتم تنظيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.