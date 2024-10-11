خبير شؤون عسكرية: إسرائيل لا تريد أن توثق اليونيفيل اعتداءاتها على لبنان

قال أكرم سريوي خبير الشؤون العسكرية، إن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأن ما تفعله إسرائيل يعتبر تحديا للمجتمع الدولي، موضحًا أن ذلك اتضح من خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز من اليونيفيل في منطقة مارون الرأس.

وأضاف «سريوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت خلف قوات اليونيفيل بحديقة قريبة واستعمل الاحتلال اليونيفيل كدروع بشرية، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال لكاميرات المراقبة الخاصة باليونيفيل مما يشير إلى أن إسرائيل لا تريد توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.



ولفت إلى أن إسرائيل تهدف إلى إلغاء وجود أي شاهد على الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن أن تل أبيب تريد من قوات اليونيفيل أن تبقى معمية عن أي انتهاك إسرائيلي تفعله على الأراضي اللبنانية.

وتابع: «إسرائيل تطالب قوات اليونيفيل بالابتعاد عن الحدود لمسافة 5 كم، لأنها تريد أن تنفذ عملية الأرض المحروقة ولا تريد أي شاهد على هذا الإجرام المتمادي في جنوب لبنان».