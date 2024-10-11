جوتيريش: إطلاق النار على قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان يعد انتهاكًا للقانون الدولي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على موقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف جوتيريش - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة - أن الأمم المتحدة نددت بإطلاق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وأوضحت لإسرائيل أنه لا يمكن التسامح مع هذا الحادث.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، دولة الاحتلال بوقف هجماتها وحماية قوات حفظ السلام الدولية.. مشددا في الوقت ذاته على أهمية بذل المزيد من الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وتهديد الأمن العالمي.

