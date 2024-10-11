"عبد الرحمن" جنين أسيوط.. استقبلته الحياة وفقد والدته بحادث تصادم

"يخرج الحي من الميت "بكلمات الله التامات، تحققت معجزة إلهية، بمحافظة أسيوط ومدينة ابوتيج؛ إذ شهدت قرية نزلة باقور، واقعة ولادة الطفل "عبد الرحمن" عقب نصف ساعة من حادث تصادم لسيدة وهي تستقل توكتوك وفي طريقها للمستشفي؛ لموعد ولادتها الطبيعية المحددة من الطبيب، ولكن كان للقدر رأي آخر، فتوفيت الأم نفس توقيت انقلاب التوكتوك بعد تصادمه بسيارة نقل.

وتلقى مركز شرطة ابوتيج، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بحادث تصادم سيارة نقل بتوكتوك، أسفر عنه وفاة سيدة وإصابة سيدة اخري وطفل بطريق باقور ابوتيج.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف، وتم نقل السيدة المتوفية "الحامل" والمصابين لمستشفي ابوتيج المركزي، وبوصول السيدة المتوفاة، وهي في توقيت موعد ولادتها، وبفحص الأطباء، تبين أن الجنين على قيد الحياة، وتم استخراج الجنين بعملية جراحية اجراها الدكتور سامح ارميا حبيب وبإشراف الدكتور هشام الشريف.

ويقول والد الطفل، وزوج الأم المتوفاة أنور حسين، زوجتي كانت في طريقها للولادة، وهو نفس توقيت ولادتها المحدد. وفي منتصف الطريق تصادمت سيارة نقل بالتوكتوك الذي كانت تستقله زوجتي وادي ذلك الي انقلاب التوكتوك.

ونقلتها الإسعاف للمستشفي قام الاطباء باستخراج الجنين، وهي متوفاة، وتم نقل الطفل للحضانة، وتوفت زوجتي وعاش "عبد الرحمن"، وطالب والد الطفل، بالقصاص العادل، من السائق لكون كان يمر بسرعة فائقة، وبطريق اتجاهين وسيارة تحمل كميات تقارب من ١٠ طن؛ لذلك أطالب أن يأخذ القانون مجراه ويعود حق زوجتي ووالدة ابني الذي فقده أمه بيوم ولادته وربنا يصبّرنا علي هذه الفاجعة.