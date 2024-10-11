وزير البترول يستعرض مستجدات التسويق للفرص الاستثمارية في مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، لاستعراض مستجدات التسويق للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز والذي تقوم به بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG في ضوء الرؤية الجديدة لجذب الاستثمار التي تبنتها الوزارة بعد تشكيل الحكومة الحالية، علاوة علي متابعة جهود تطوير دور البوابة .

حضر الاجتماع وكيلا اول ووكلاء الوزارة والمتحدث الرسمي لها، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ومساعدوه للاستكشاف والإنتاج و تكنولوجيا المعلومات ، ونائبا رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاستكشاف والإنتاج ، وفريق عمل البوابة برئاسة الدكتور محمد رضوان مدير البوابة ، و عدد من مسؤولي شركة شلمبرجير العالمية الشريك التكنولوجي في مشروع البوابة .

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع علي أهمية دور بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج كمحرك ومفتاح رئيسي لجذب الاستثمار الي قطاع البترول لإطلاق واستغلال موارد مصر البترولية لسد احتياجات البلاد ، و دعم الاقتصاد المصري نحو النمو ، لافتا إلى أننا مستمرون في تطوير ودعم دور البوابة وتعزيز جدارتها وكفاءتها في جذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية و تسهيل وصول المستثمرين الي الفرص وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار في مصر وفق بيانات ومؤشرات واضحة ومدروسة .

وأشار الوزير في هذا الصدد الي جهود قطاع البترول لاستغلال التطور الهائل في التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة البوابة سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسويق المتميز لفرص حقيقية وواعدة للاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز .

و وجه الوزير فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ببذل المزيد من المجهودات لتعظيم دورهم الهام لتحفيز استثمارات الشركات من خلال الكفاءة في معالجة البيانات الخاصة بالفرص وتعظيم القيمة المستمدة من البيانات ، والإسراع بالاجراءات .



كما اشار الوزير الي أهمية العمل علي تضافر الجهود للتوسع في دور البوابة ليشمل المجال البيئي والمساهمة في الترويج للاستثمار في مشروعات التقاط وتخزين الكربون CCS من اجل خفض الانبعاثات الكربونية .

وشهد الاجتماع عرض فيلم قصير يوثق جهود البوابة الرقمية EUG منذ تأسيسها ، واعقبه قيام الدكتور محمد رضوان مدير البوابة بعرض مستجدات اعمال وانشطة البوابة علي مدار اكثر من ٤ سنوات منذ بدء تنفيذ المشروع مرورا بالانطلاق الفعلي لعمل البوابة في فبراير 2021 ، مشيرا إلى تحويل كم هائل من البيانات الجيولوجية لمناطق البحث والاستكشاف الي بيانات رقمية( حوالي 8 بيتابايت ) ، وطرح 8 مزايدات عالمية جديدة للاستثمار في البحث والاستكشاف عبر البوابة ، واسناد 25 منطقة جديدة في هذا المجال باستثمارات حدها الأدنى اكثر من مليار دولار قابلة للزيادة مع تحقيق اكتشافات تجارية ، و 6 مشروعات مسح سيزمي لنحو 100 الف كم2 .

واستعرض رضوان جهود تنفيذ الرؤية الجديدة للاستثمار التي كلف المهندس كريم بدوي بتنفيذها خلال الشهور الثلاث الماضية حيث تم طرح 61 فرصة استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز سواء بنظام المزايدة العالمية او بنظام مستحدث لطرح الفرص الاستثمارية عبر البوابة في المناطق المفتوحة والمتاحة لتلقي العروض من المستثمرين والشركات خلال مدة زمنية معينة ، كما تم تنفيذ مبادرة هامة للتواصل مع الاستثمار الوطني وتحفيزه من خلال ورشة عمل للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والتعرف على رؤيتهم للاستثمار في قطاع البترول سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.

و اشار الى التعاون مع شركة شلمبرجير العالمية الشريك التكنولوجي والتي تعتزم بضخ استثمارات جديدة لتطوير البوابة تكنولوجياً .

كما استعرض الجهود الفعلية الجارية للتغلب على أي تحديات تظهر من أجل كفاءة واستدامة عمل البوابة كوجهة جاذبة للاستثمار ، واستعرض اهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير البوابة و تعظيم دورها وتنويع أنشطتها .

و اكد اندريا لوفاتيني مدير بيانات الاستكشاف والحلول الجيولوجية بشركة شلمبرجير التزام شركته بالتعاون مع قطاع البترول المصري والاستثمار في تطوير البوابة حيث يجمعنا هدف رئيسي وهو العمل علي إطلاق الإمكانات في مصر عبر استغلال البيانات والتكنولوجيا الحديثة ، وان البيانات المتميزة والفرص والإمكانات الواعدة لصناعة البترول والغاز في مصر تسهم في جذب المزيد من المستثمرين .

كما عرض كلاوديو ليوني ممثل شركة شلمبرجير للجهود المشتركة مع فريق العمل في البوابة من قطاع البترول. المصري للإنطلاق بعملها وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن وماتم إنجازه خلال تلك الفترة