نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة "بداية" بقرية الأشراف الغربية

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الأشراف الغربية التابعة لمركز قنا .

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها ٣٧٧٧ مواطنا، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها ١٥٠ مواطنا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد ١٥٠ سيدة.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها ٢٠٠ شاب وفتاه، ونفذت هيئه الاسعاف المصرية دورات تدريبية توعوية استفاد منها ٨٠ مواطنا، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لـ٥٠ أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها ٢٢ مواطنا، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لـ ٢٥ مزارعا.

فيما قامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها ٩٠٠ مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها ٤٠٠ مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها ٤٥٠٠٠ مواطن، وعقدت مديرية التربية والتعليم عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها ١٩١ طالبا وطالبة.

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها ٣٠ مواطنا، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها ٧٦٥ شابا وفتاة، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد ٢٤٠ مواطنا .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد ٢٤٠ مواطنا، و قامت هيئه محو الأمية و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لـ ١٣٥ مواطنا.