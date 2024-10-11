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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضمن "بداية".. توزيع 200 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة

مبادرة بداية الرئيسية
مبادرة بداية الرئيسية لمحافظة الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأنشطة الخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "بداية" والتى تسخر المحافظة  كافة إمكانياتها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

واطلع محافظ الجيزة علي تقارير الأداء في مجال الصحة حيث قامت مديرية الشئون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لــ 174 ألفا و684 مواطنا خلال يومان شملت مبادرات ١٠٠ صحة، عمليات جراحية، صرف ادوية، تطعيمات، خدمات تنظيم اسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوى، علاج طبيعى، أسنان، شعة، رعاية مركزة، الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.

وفي مجال مكافحة الإدمان تم تنفيذ قوافل طبية بجزيرة محمد بالتنسيق مع جامعة القاهرة وبرامج وقائية وندوات توعية عن الادمان والمخدرات للنشء بمراكز شباب كفر زهران المرازيق وميت رهينة والشوبك الغربى بمركز ومدينة البدرشين ومبادرة أخرى بميدان الجيزة بحضور 1900 شاب وفتاة.
وفى مجال الشباب والرياضة قامت المديرية بعمل جلسات برلمانية ولقاءات تثقيفية وندوات وتدريبات للفتاة وقوافل تثقيفية بحضور ومشاركة 600 شاب وفتاة  بمراكز شباب الشيخ زايد والحوامدية والبدرشين وبشتيل والحوامدية، بالاضافه الى إطلاق مهرجان اللياقة البدنية للالعاب الشعبية بمركز شباب كفر طهرمس بحضور 50 شابًا.

كما قامت مديرية العمل بتدريب ٤٠ متدربه من الفتيات بمركز التدريب المهني بمنشاة البكاري علي الخياطة والتفصيل لاكسابهم الخبرات وفتح افاق عمل لهم في اطار دعم المشروعات المتناهية الصغر.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع ٢٠٠ كرتونه مواد وسلع غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بقري الشرفا وصول وباجه الشيخ بمراكز الصف والعياط واطفيح.

وفى مجال التموين قامت المديرية بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود والعمل على ضبط الاسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء فى الأنشطة التموينية أو الاسواق الحرة وتوافر السلع ومتابعة الأفران البلدية بالمحافظة ومن خلال حملات تموينية بالمنيرة الشرقية والغربية ومدينة الحوامدينة على المخابز تم من خلالها ضبط 5 أجولة دقيق بلدى وضبط 1200 سلعة مجهولة المصدر  وتحرير 6 محاضر وتوفير 2000 رغيف بلدى لقرية الشيخ عتمان بجوار المخبز المتوقف بمدينة الحوامدية.

أنشطة خدمية للمبادرة الرئاسية بداية مواطني الجيزة إطلاق مهرجان اللياقة البدنية للالعاب الشعبية مركز شباب كفر طهرمس ندوات توعية عن الادمان والمخدرات للنشء بحضور ١٩٠٠ شاب توزيع ٢٠٠ كرتونه مواد وسلع غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية الصف والعياط واطفيح تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدينة الحوامدية