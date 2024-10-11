يمكنها كشف بياناتك.. الأمن السيبراني يحذر مستخدمي أيفون من "النسخ المتطابق"

أفاد خبراء الأمن السيبراني عن مشكلة في ميزة النسخ المتطابق Mirroring من أبل والتي تجعل معلوماتك مكشوفة؛ إذ أوضحت شركة برمجيات الأمان Sevco، أن الخلل، عند استخدامه على جهاز Mac الصادر عن العمل، يشارك بيانات الهاتف الذكي مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد الخبراء، أن تطبيقات الموظفين متواجدة على الشبكات المؤسسية التي يصل إليها أصحاب العمل.

ونصح فريق الأمان مستخدمي أيفون بالتوقف عن استخدام الميزة على أجهزة الكمبيوتر في العمل والشركات لتخصيص أي أنظمة تكنولوجيا معلومات مؤسسية تجمع مخزون البرامج من أجهزة Mac حتى تصدر أبل تصحيحا.

وشاركت Sevco في بيان:"إن هذا الخلل من أبل يمثل خطرا طويل المدي على الخصوصية لأنه يمكن أن يكشف عن جوانب لمعلوماتهم الشخصية وقد لا يرغبون مشاركتها أو قد يعرضهم للخطر".

وأضافت: “قد يشمل هذا الكشف عن تطبيق VPN في بلد يقيد الوصول إلى الإنترنت، أو تطبيق مواعدة يكشف عن ميولهم الجنسية في ولاية قضائية ذات حماية محدودة أو عواقب قانونية، أو تطبيق مرتبط بحالة صحية لا يريد الموظف مشاركتها ببساطة”.

وقد تجد الشركات نفسها في مشكلة قانونية إذا لم يتم حل ومعالجة المشكلة سريعا ، فيؤدي ذلك إلى انتهاك قوانين الخصوصية الأساسية مثل CCPA، والتقاضي المتوقع ، وإنفاذ الوكالة الفيدرالية.

كما أشار فريق الأمن إلى أنه اتصل بشركة أبل بعد أن أكدت الكثير من الشركات المشكلة، ويطمح في إصدار تصحيح في القريب العاجل.