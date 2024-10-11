بعد عام على حرب غزة.. الاحتلال يمارس تدمير ممنهج لطمس الهوية الفلسطينية للقطاع.. قصف وتشويه 206 مواقع أثرية وتراثية.. الحضارات القديمة الأكثر تضررًا.. سرقة الآثار أحدث الجرائم الإسرائيلية

على مدار عام بالتمام والكمال على حرب غزة، انتهجت قوات الاحتلال التدمير ولا شيء غيره، فبعد أن سفكت الدماء وشردت الآلاف من الآمنين من منازلهم، راحت قوات الاحتلال تمارس تدميرًا من نوع آخر وهو التدمير الثقافي، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية للقطاع المقاوم للاحتلال.

وبحسب بيانات المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، فقد عمدت قوات الاحتلال على تدمير ممنهج لنحو 206 مواقع أثرية وتراثية على الأقل، من أصل 325 موقعا في القطاع حيث استهدف طيران الاحتلال المواقع الأثرية وفي مقدمتها مدينة غزة القديمة وهي مدينة أثرية تعود للحضارة الفينيقية، بالإضافة إلى التدمير المتواصل للمساجد والكنائس التاريخية في غزة.

أبرز المواقع الأثرية المدمرة من قبل الاحتلال

وتركز التدمير الممنهج الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال طوال العام الماضي كل المعالم الحضارية التاريخية والأثرية بالإضافة إلى سرقة بعض القطع الأثرية النادرة، حيث يتميز قطاع غزة باحتوائه على مواقع أثرية للعديد من الحضارات القديمة وبخاصة الفرعونية والإغريقية والرومانية والبيزنطية والكنعانية والفينيقية، كذلك العديد من المناطق الأثرية من العصر الحديث للحضارتين المملوكية والعثمانية.

وأفاد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، بأنه خلال الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، دمرت قوات الاحتلال نحو 206 مواقع أثرية وتراثية من أصل 325 موقعا في القطاع.

بحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن أكثر المواقع الأثرية تضررا كانت بمدينة غزة القديمة، التي تُعرف بـ"البلدة القديمة"، وهي مدينة أثرية تعود إلى الحضارة الفينيقية، التي ترجع إلى نحو 1500 عام قبل الميلاد، حيث تعرضت هذه المدينة، للقصف والاستهداف، الأمر الذي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منها وتضررت العديد من مبانيها القديمة من أسوار وبوابات بشدة نتيجة القصف ، بالإضافة إلى المباني التاريخية مثل بيت السقا وبيت الغصين الأثريين اللذين يعودان للعهد العثماني.

وبالنظر إلى البلدة القديمة فإنها تشمل 4 أحياء وهي: "الشجاعية، والزيتون، والتفاح والدرج"، وهي مناطق تعرضت لقصف إسرائيلي جوي ومدفعي واسع، وتسبب قصف البلدة القديممة في تدمير العديد من المعالم الأثرية من أبرزها:

تدمير الآثار الإسلامية.. المسجد العمري:

ويعد هذا المسجد من أكبر وأعرق مساجد غزة، وثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى في القدس، ومسجد أحمد باشا الجزار في عكا، حيث أسس قبل نحو 1400 عام في حي الدرج وسط البلدة القديمة.

ومر المسجد العمري منذ إنشاؤه بـ6 مراحل شهد خلالها تحولات عمرانية، حيث تحول من معبد للوثنيين إلى كنيسة بيزنطية، ثم إلى مسجد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح فلسطين عام 636 ميلادي.

وعندما أتى غزو الحملات الصليبية إلى فلسطين، أعيد تحويل المسجد إلى كنيسة، ثم لمسجد في العهد المملوكي مع إضافة بعض التفاصيل المعمارية، ليخضع لتوسعات إضافية في العهد العثماني، وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير تعرض المسجد لتدمير شبه كامل جراء قصف إسرائيلي في ديسمبر 2023.

مسجد كاتب ولاية

وهو واحد من أبرز المساجد الأثرية المهمة في غزة، وتٌقدر مساحته بنحو 377 مترا مربعا، ويرجع تاريخ بنائه إلى حكم الناصر محمد بن قلاوون أحد سلاطين الدولة المملوكية في ولايته الثالثة بين عامي1341و 1309 ميلادية، يشترك بجدار واحد مع كنيسة برفيريوس.

وجرى تدمير المسجد بشكل متعمد من قبل قوات الاحتلال، حيث تعرض لقصف مدفعي في 17 أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن تعرضه لأضرار.

مسجد السيد هاشم

ويعد هذا المسجد أحد يقع في حي الدرج شرق مدينة غزة، ويُعتقد باحتضانه قبر جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف، والذي ارتبط اسمه باسم المدينة "غزة هاشم". تعرض لأضرار كبيرة جراء قصف شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية في 7 ديسمبر 2023.

تدمير الآثار المسيحية.. كنيسة القديس برفيريوس

هي واحدة من أقدم الكنائس في العالم، حيث تعد أقدم كنيسة في غزة وثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ تأسيسها للقرن الخامس الميلادي، وتقع هذه الكنيسة في حي الزيتون، وسميت نسبة إلى القديس برفيريوس حيث تحتضن قبره.

استهدفها الاحتلال عدة مرات، وكان الاستهداف المباشر الأول في 10 أكتوبر 2023، وهو القصف الذي خلف وراؤه دمارًا كبيرًا، وفي المرة الثانية تم استهدافها في 19 من ذات الشهر ما تسبب بانهيار مبنى وكلاء الكنيسة بالكامل، وأدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى من النازحين الذين تواجدوا بداخلها.

تدمير المستشفى الأهلي العربي المعمداني

وفي استهداف واضح للمراكز الصحية، قصفت قوات الاحتلال المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والتي تُعتبر من مستشفيات القطاع القديمة، وتتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس حيث تم تأسيسها عام 1882 ميلادية، على يد البعثة التبشيرية التي كانت تابعة لإنجلترا.

وتعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية واحدة من ثلاث كنائس للمسيحين بغزة، بجانب كنيسة القديس برفيريوس والكنيسة اللاتينية، وتعرضت مباني المستشفى الداخلية والكنيسة للاستهداف المباشر خلال الحرب ما خلف دمارا واسعا بها.

مجزرة المعمداني

وارتبط اسم المستشفى بواحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال، حيث قصفت قوات الاحتلال ساحة المستشفى في 17 أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن مقتل نحو 500 فلسطينيًا من المرضى والنازحين الذين تواجدوا بداخلها.

قصف مقام الخضر في دير البلح

ويعد دير البلح أول دير مسيحي يُبنى في فلسطين في العهد البيزنطي، ويقع في مدينة دير البلح وسط القطاع، وتعرض هذا الدير خلال الحرب لقصف إسرائيلي خلف أضرارا جزئية.

تدمير الآثار التاريخية

قصف قصر الباشا

تعرض القصر التاريخي للقصف من قبل قوات الاحتلال، في ديسمبر الماضي، حيث تضررت أجزاء كبيرة من القصر وطاله دمار واسع، في طمس لهوية القصر الذي يقع في حي الدرج وهو أحد الشواهد العمرانية الذين تمزج بين الحضارتين المملوكية والعثمانية.

كما يشمل القصر متحف أثري، حيث تم تحويل الطابق السفلي من أحد مبانيه إلى متحف يجمع عددا من القطع الأثرية الفريدة التي تعود إلى الحضارات السابقة التي حكمت فلسطين، وذلك في عام 2010.

تدمير سوق القيسارية الأثري

تعرض السوق للقصف الذي طال الكثير من محاله التجارية والمباني التاريخية، والتي دمرت أجزاء كبيرة منه جراء قصف جوي إسرائيلي خلال الحرب.

ويعد سوق القيسارية الأثري أحد البقاع التاريخية النادرة، ويعود تأسيسه إلى العصر المملوكي ويعرف باسم "سوق الذهب"، وتعرض محيطه لأضرار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

تاريخ تحول إلى ركام.. تدمير كامل لسوق الزاوية الشعبي

في يناير 2024، استهدفت قوات الاحتلال سوق الزاوية الشعبي، والذي يعد امتداد تاريخي لسوق "القيسارية"، ويقع في أحد مداخله الرئيسية الجامع العمري الكبير.

آثار تحت الأنقاض.. حمام السمرة

ومن الأثار التي اختفت تمامًا تحت الأنقاض حمام السمرة، وهو آخر الحمامات الأثرية الذي يعود للعهد العثماني، اختفت معالمه تحت ركام القصف الذي استهدفه بشكل مباشر في حي الزيتون،

تدمير متعمد لمخزن آثار غزة

ولم يكن التدمير فقط ضمن مخططات الاحتلال، بل كانت السرقة حاضرة في الحرب على غزة، وفي مخزن آثار غزة تم توثيق اختفاء قطع أثرية تم تجميعها على مدار سنوات، وتعود لعصور تاريخيه مختلفة.

ولم يكتف جنود الاحتلال بالتدمير بل وثقوا في يناير 2023 تدمير وسرقة مقتنيات المستودع بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل.

تدمير موقع ميناء الأنثيدون "البلاخية"

تعرض موقع ميناء الأنثيدون "البلاخية" للتدمير المتعمد والتجريف من قبل قوات الاحتلال، لينضم غلى العشرات من المواقع الاثرية التي طالتها الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

سفك دماء الفلسطينيين في غزة

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 عدوانًا ممنهجا أسفر عن استشهاد أكثر من 142 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.