غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة إمام عاشور

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد غدا السبت، محاكمة إمام عاشور لاعب الأهلى بتهمة الإعتداء بالضرب على فرد أمن.



وقرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد إحالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد للمحكمة.

وفتحت النيابة العامة بالشيخ زايد التحقيقات حول واقعة مشاجرة إمام عاشور لاعب نادى الأهلى وفرد أمن داخل أحد المولات بالشيخ زايد.

استدعت جهات التحقيقات شقيق زوجة اللاعب إمام عاشور لسؤاله حول واقعة التحرش التى تعرضت لها شقيقته كما زعمت خلال التحقيقات، وقال، إنه لم يعلم شيئا عن واقعة التحرش.

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال أحد أصدقاء "عاشور" الذين رافقوه حينما حضر إلى المول، وقال إنه حضر رفقة اللاعب بناء على مكالمة هاتفية تلقاها الأخير من زوجته تخبره بتعرضها للتحرش والمضايقة من قبل مجهولين داخل المول، مضيفًا “حينما حضرنا منعنا أفراد الأمن من الدخول وبسبب التدافع الشديد سقط فرد الأمن عبدالله على الارض مما أدى لإصابته”.