مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مجددًا مركز قيادة "اليونيفيل" في الناقورة جنوب لبنان

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قذيفة مدفعية مستهدفة المدخل الأساسي لمركز قيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" في الناقورة، جنوب لبنان؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار عند المدخل.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت أحد أبراج "اليونيفيل" على الخط العام الذي يربط صور بالناقورة أمام حاجز الجيش اللبناني؛ ما أدى إلى إصابة عسكريين من الكتيبة السريلانكية.

ومن جهة أخرى، واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث أغار على منزل في بلدة طيرحرفا - جنوب صور، وبلدة الزرارية لجهة بلدة بريقع في الزهراني، ووسط بلدة بلاط بقضاء مرجعيون، إلى جانب محيط البركة في كفرتبنيت بقضاء النبطية.

وفي السياق ذاته.. استشهد 4 لبنانيين عندما استهدفتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بغارة جوية على مبنى نصور في حي الجبل في بلدة جبشيت بقضاء النبطية، كما تسببت الغارة بأضرار في عشرات المنازل المجاورة.. فيما استشهدت امرأة لبنانية، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها، جراء غارة على منزل في مدينة صور منذ عدة أيام.

من جانبه.. أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بدفعة صاروخية كبيرة، كما استهدف تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وأصابها إصابة مباشرة.

وفي سياق آخر.. وصلت قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة محملة بنحو 35 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية مقدمة من الإمارات لصالح وزارة الصحة العامة اللبنانية.

