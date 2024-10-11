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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الكوري الجنوبي: "بيونج يانج" ترسل حوالي 40 بالونا يحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية

بالونات محملة بالقمامة
بالونات محملة بالقمامة
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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أرسلت بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم /الجمعة/، بعد 3 أيام فقط من آخر إرسال لهذه البالونات. 

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنها اكتشفت عدة حزم من القمامة التى سقطت حول بلدة تشوروون الحدودية بين الكوريتين في إقليم جانجوون بعد الإطلاق الأخير الذي بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس.
وأضافت أن معظمها كان يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية. ولم يتم العثور على أي مواد خطرة.

ومنذ أواخر مايو، أرسل الشمال آلاف البالونات المليئة بالقمامة عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية. وقد أرسل نحو 100 بالون تحمل نفايات يوم الثلاثاء في آخر استفزاز من هذا القبيل.

وردا على إرسال البالونات، يقوم الجيش الجنوبي ببث الدعاية المعادية لكوريا الشمالية يوميا عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ 21 يوليو.

 وقد امتنع عن إسقاط البالونات مباشرة نظرا للمخاوف المتعلقة بالسلامة.

وتعهد الجيش الكوري الجنوبي - في وقت سابق - باتخاذ تدابير عسكرية «صارمة» في حال «تجاوزت كوريا الشمالية حدودها» في حملتها المستمرة لإرسال بالونات القمامة أو ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.

 

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