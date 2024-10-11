"المصرية الروسية" تصدر كتابين عن الفضاء

الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 12:33 م

أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم كتابين جديدين تحت عنوان: "موسوعتي الأولي عن الفضاء" و"موسوعتي عن الفضاء.. ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ متي؟" من ترجمة علي أحمد محمود.

ويتناول كتاب "موسوعتي عن الفضاء ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ متي؟"، أسئلة وإجابات عن معلومات تتحدث عن الفضاء، وتكوينات المجرة وحكايات وموضوعات عن المجموعة الشمسية، والذي يتضمن الشمس بكواكبها الثمانية: عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون؛ يدورون حول الشمس بحوالي أكثر من 140 قمرًا.

كما أن المجموعة الشمسية تحتوي على كويكبات ونيازك ومذنبات وكواكب قزمة وأجسام فضائية أخرى تدور حول الشمس، وبوجود الشمس في مركزها، تتكون مجموعتنا الشمسية دائمًا في حالة حركة.

ويعرض الكتاب دور رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين للفضاء، وحكاية إرسال أول قمر صناعي إلي الفضاء وموضوعات عن الكسوف والخسوف والحطام الفضائي حول الأرض.

أما كتاب "موسوعتي الأولي عن الفضاء" فيضم موضوعات عن الفضاء وهو المكان الفارغ الموجود بين مختلف الأجرام السماوية بما في ذلك الأرض، ويتكون الفضاء من فراغ شديد ذي جسيمات منخفضة الكثافة ومعظمها من بلازما الهيدروجين والهيليوم وبعض الإشعاع الكهرومغناطيسي والمجالات المغناطيسية والنيوترونات والغبار والأشعة الكونية.

والأجرام السماوية تتكون من الكواكب والنجوم وعدة مئات من المجرات والمواد والغبار والغازات والجاذبية في الفضاء هي القوة التي تبقي الشمس والأقمار والنجوم والكواكب والمجرات في مكانها، ولكن الجاذبية تصبح أضعف كلما ابتعدت المسافة.

ومن الممكن أن تبتعد المركبة الفضائية مسافة كافية عن الأرض ويشعر الركاب بداخلها بتأثير ضئيل جداً للجاذبية، وكما يتناول الكتاب موضوعات عن النجوم واستعمار الفضاء والأقمار الصناعية والنيازك.

ويعرض الكتاب التجربة البصرية الرائعة والشاسعة عن الفضاء وتجعل الصور والرسومات والرسوم التوضيحية المحفزة بصرياً للتجربة الممتعة للاكتشاف والاستكشاف، وهذا الكتاب مخصص للناشئة لكي يتعرفوا علي أهمية الفضاء.

ويستكمل الكتاب موضوعات عن النظرة المتعمقة عن تلك الأجرام والأجسام وعن العديد من سُكان الفضاء المثيرين للاهتمام! واصل القراءة واستمتع بمشاهدة بعض الصور الرائعة حقًا للفضاء وأجرامه المختلفة مع تعليقات مفصلة مع هذه الصور التي تخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته، وهذه الموسوعة هي بوابتك الشاملة لعائلة الفضاء الآخذة في التوسع.

