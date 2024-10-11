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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس الجهاز التنفيذي للمياه يتفقد الاستعداد لتشغيل المرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
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قام المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمحطات وروافع مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، استعداداً لتشغيل المرحلة الثانية وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، ويرافقه مسئولو الجهاز، وشركات المقاولات المنفذة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية لموقف مختلف المشروعات.


وتفقد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومرافقوه، محطات روافع المياه العكرة بالقاهرة الجديدة أرقام (2 - 3 - 4) لمتابعة سير الأعمال والاستعدادات لإنهاء التركيبات وبداية تشغيل المرحلة الثانية في كل رافع، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية والالتزام بالمواعيد المحددة للتشغيل، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة حتى انتهاء الأعمال.


كما تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، ومرافقوه، أعمال المرحلة الثانية لمأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة بكورنيش المعادي مؤكداً ضرورة الإسراع بالانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة للتشغيل، حتى يتسنى زيادة المياه المنتجة بمحطة تنقية القاهرة الجديدة "المرحلة الثانية" وتوفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

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القاهرة الحديدة - مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية