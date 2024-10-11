ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل مندوب مصر الجديد في الأمم المتحدة بچنيڤ

البابا تواضروس ومندوب
البابا تواضروس ومندوب مصر الجديد في الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم بمكتب الأمم المتحدة بچنيڤ؛ لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، وقدم له نبذة عن الكنيسة القبطية في چنيڤ.

وفي سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعددًا من أعضاء المجلس. 

وتناول اللقاء مناقشة الخدمات التي يقدمها المجلس، ومن أبرزها خط نجدة الطفل ودوره في حماية حقوق الأطفال، وأهمية التوعية والتدريب، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي لرجال الدين في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الحماية والرعاية للأطفال.

البابا تواضروس الثاني السفير علاء حجازي چنيڤ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة