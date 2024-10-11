البابا تواضروس يستقبل مندوب مصر الجديد في الأمم المتحدة بچنيڤ

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم بمكتب الأمم المتحدة بچنيڤ؛ لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، وقدم له نبذة عن الكنيسة القبطية في چنيڤ.

وفي سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعددًا من أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء مناقشة الخدمات التي يقدمها المجلس، ومن أبرزها خط نجدة الطفل ودوره في حماية حقوق الأطفال، وأهمية التوعية والتدريب، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي لرجال الدين في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الحماية والرعاية للأطفال.