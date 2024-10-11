فوز منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية بجائزة نوبل للسلام

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لمنظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة شعبية يابانية تضم الناجين من القنابل الذرية، وذلك تقديرًا لجهودها "لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وأشادت لجنة نوبل بالمنظمة "لإثباتها من خلال شهادات الناجين أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم أبدًا مرة أخرى".

تُعرف المنظمة أيضًا باسم "هيباكوشا"، وقد تأسست من قبل الناجين من القنابل الذرية التي أُلقيت على هيروشيما وناجازاكي عام 1945.

وقالت اللجنة في إعلان قرارها من أوسلو اليوم الجمعة: "سيأتي يوم لن يكون فيه الناجون من القنابل الذرية في هيروشيما وناجازاكي بيننا كشهود على التاريخ".

"ولكن مع ثقافة قوية للتذكير والالتزام المستمر، فإن الأجيال الجديدة في اليابان تواصل نقل تجربة ورسالة الشهود"، وفقًا لما جاء في بيان اللجنة.

وأشادت اللجنة بمنظمة نيهون هيدانكيو لمساهمتها في الحفاظ على الحظر النووي، الذي اعتبرته "شرطًا أساسيًا لمستقبل سلمي للبشرية".