مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة

قال مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

وأضاف الشروف -في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- أن نتنياهو مستمر في سياسته الخبيثة ضمن استراتيجية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينية، والقضاء على الهوية الفلسطينية، كما أنه اعتبر كافة عمليات الاغتيالات لقيادات حركة حماس وحزب الله نصرا كبيرا في عدوانه الغاشم على فلسطين ولبنان.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد السيطرة على المنطقة بحجة أن إيران هي العدو الأول وهي التي تساعد الأذرع في لبنان والعراق واليمن وفلسطين من أجل تدمير وجود إسرائيل.