ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مدير معهد فلسطين للأمن القومي، اللواء حابس الشروف، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

 وأضاف الشروف -في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /الجمعة/- أن نتنياهو مستمر في سياسته الخبيثة ضمن استراتيجية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينية، والقضاء على الهوية الفلسطينية، كما أنه اعتبر كافة عمليات الاغتيالات لقيادات حركة حماس وحزب الله نصرا كبيرا في عدوانه الغاشم على فلسطين ولبنان.
وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد السيطرة على المنطقة بحجة أن إيران هي العدو الأول وهي التي تساعد الأذرع في لبنان والعراق واليمن وفلسطين من أجل تدمير وجود إسرائيل.

نتنياهو حرب إقليمية حماس حزب الله