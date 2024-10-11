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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

سفيرة مصر في زامبيا تطالب الكنيسة بتوسيع خدمات المستشفى القبطي

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل سفيرة مصر في زامبيا
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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر في زامبيا، حيث قدمت الشكر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على وجود مستشفى قبطي في زامبيا، معربةً عن أملها في توسيع خدمات المستشفى لتلبية احتياجات الشعب الزامبي.

وأكد البابا تواضروس، أن الكنيسة تقدم خدماتها الطبية في دول إفريقيا باسم مصر، ومن منطلق إدراكها للاحتياج الإنساني لهذا النوع من الخدمات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجال الصحة، مقارنةً بالعديد من الدول الإفريقية.

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