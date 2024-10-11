سفيرة مصر في زامبيا تطالب الكنيسة بتوسيع خدمات المستشفى القبطي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر في زامبيا، حيث قدمت الشكر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على وجود مستشفى قبطي في زامبيا، معربةً عن أملها في توسيع خدمات المستشفى لتلبية احتياجات الشعب الزامبي.

وأكد البابا تواضروس، أن الكنيسة تقدم خدماتها الطبية في دول إفريقيا باسم مصر، ومن منطلق إدراكها للاحتياج الإنساني لهذا النوع من الخدمات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجال الصحة، مقارنةً بالعديد من الدول الإفريقية.