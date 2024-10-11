أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة لقتلهم الطفلة ساجدة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة لقتلهم الطفلة ساجدة بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثمان طفلة عمرها 8 سنوات ، مقيمة بدائرة القسم داخل جوال قمامة ، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ربة منزل وبائع فاكهة، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجنى عليها جراء إقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة، حيث إستدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وقامت بالتخلص منها واستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وقاما بإلقائها بمكان العثور، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.