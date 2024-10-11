"الصحة العالمية": الخدمات الصحية شبه منعدمة في شمال قطاع غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لم يعد هناك أي خدمات صحية تقريبا في شمال قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة.

وأشار جيبريسوس - في منشور عبر له على منصة "إكس"، إلى أن إسرائيل منعت بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.

وطالب إسرائيل بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات، قائلا: "لم تعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال غزة، ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه".

كما طالب "غيبريسوس" إسرائيل بضرورة تسهيل مهمات المساعدات الإنسانية، لأن الأرواح تعتمد عليها.

وتابع مسئول الصحة العالمية: "ندعو إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار، جميع العالقين في هذا الصراع بحاجة إلى السلام".

وسبق وحذرت 18 منظمة إغاثة دولية في بيان مشترك، بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأمريكية وسويسرية، من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمات أن تهجير إسرائيل الفلسطينيين في شمال غزة من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعوق عمليات الإغاثة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 371 من عدوانه على غزة، مجازر الإبادة الجماعية للفلسطينيين، حيث استشهد وأصيب العشرات من المدنيين، جراء القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف جميع مناحي الحياة في عدة مناطق بالقطاع المنكوب.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية والبرية لم تهدأ على جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومخيمي النصيرات وجباليا ومدينة خان يونس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تحاصر مخيم جباليا والمناطق الشمالية من مدينة غزة بشكل كامل، منذ ستة أيام.

وأفادت وزارة الصحة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية مجازر عدة بحق المدنيين، راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

