اليوم العالمى للفتيات.. أهم الطرق والأساليب في التعامل مع التقلبات المزاجية لابنتك المراهقة

من الأفضل تعامل الأسرة مع الأبناء وخاصة البنات بأسلوب أكثر رقيا وسلسا وهادئا يحيطه الحب والاحتواء وخاصة الفتيات في سن المراهقة، قد يظهرعليها الكثيرمن التغيرات الفسيولوجية والجسمانية مما يحدث التقلبات المزاجية، بالاضافة الي اضطراب الهرمونات التي تعانيها خلال هذه الفترة الحساسة من حياتهن، وفى اليوم العالمى للفتيات، هناك طرق وأساليب للتعامل الجيد مع ابنتك المراهقة التى تعانى من التغيرات مزاجية.

وأشار تقرير نشر فى موقع cincinnatichildrens إن الفتاة المراهقة فى سن حرج صعب تظهر عليها تقلبات مزاجية نتيجة اضطراب الهرمونات الطبيعى الذى يحدث لجسمها، بالاضافة الي التغيرات التى تحدث للدماغ فى تلك الفترة العصيبة، ومن أبرز الطرق والأساليب التى يمكن للأبوين اتباعها للتخلص من التقلبات المزاجية للفتيات المراهقات ، وتخفيف حدتها:

الاهتمام والمتابعة الدائمة من أهم طرق التخلص من المشاعر السلبية.

المشاركة الفعالة ومساعدة الفتاة على تنظيم أفكارها ومهامها ، وعدم تعنيفها أو الاقلال من شأنها.

المتابعة والبحث وراء المشاكل النفسية مثل الانطواء أو الاكتئاب أو القلق والتوتر التى تعيشها الفتاة بالفعل، فالوالد عليه أن يبحث عن المشكلة التى تعانيها ، ويبحث عن الحل معها ، للتخفيف من وتيرة ضغوطها النفسية والاجتماعية .

الشعور بالألم النفسى

الطبيعي أن الفتاة في سن المراهقة تعاني من المشاكل النفسية والألم ، فيجب التأقلم مع المشكلات ومحاولة حلها، وعدم الانهيار أمام أي مشكلة أو اضطرابات تهز علاقاتها أو حياتها.

الحياة الصحية للمراهقة أهم طرق التمتع بمزاج جيد، بدءا من الطعام الجيد والشراب كذلك، والرياضة وممارستها، والنوم لساعات كافية منتظمة.

التعامل مع التوتروالتغيرالمزاجى بأداء جيد، والاهتمام بممارسة تقنيات التخلص من القلق والاسترخاء مثل التنفس بسحب كمية من الهواء داخل الرئتين شهيق واخراجها بعد دقيقة أو أكثر زفير، لاخراج الطاقة السلبية من الجسم والدماغ مثلا.