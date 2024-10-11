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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشارك 4 ألاف سائح جولتهم داخل معبدي رمسيس الثاني

إستعداداً للإحتفال بتعامد الشمس في 22 أكتوبر الجارى..

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد معبدى رمسيس الثانى
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 شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نحو من 4 ألاف سائح من مختلف الجنسيات جولتهم داخل معبدي رمسيس الثانى، وأدار المحافظ حوارا مع الأفواج السياحية حيث اطمأن منهم على الخدمات المقدمة لهم ، مؤكداً أنه يتم الاستعداد الكامل لاستقبال الوفود الزائرة من الأفواج السياحية والمصريين، وأهالى المدينة ، ومواطنى أسوان لمشاهدة ظاهرة التعامد فى 22 أكتوبر الجارى .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال أيضاً على مشاهدة عرض الصوت والضوء داخل بهو المعبد، واطمأن على جودة الصوتيات والسمعيات للعرض باللغات المختلفة، فضلاً عن تفقده للبازارات السياحية المتواجدة في محيط مدخل المعبد ، وأثناء زيارته التي بدأت من مطار أسوان الدولى وحتى المعبد بطول 5 كم .

تكثيف أعمال النظافة العامة داخل مختلف أنحاء المدينة السياحية

وخلال جولته برفقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسيد مدنى رئيس المدينة ، فضلاً عن الأثرى أسامة فهمى مدير عام آثار أسوان والنوبة ، وأيضاً الأثرى أحمد مسعود مدير آثار أبو سمبل، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة داخل مختلف أنحاء المدينة السياحية ، ورفع كفاءة أعمال الإضاءة والدهانات والتشجير والتطوير والتجميل للظهور بالمظهر المشرف والراقى أمام الضيوف المشاركين في إحتفالات تعامد الشمس .

مكلفاً بأهمية الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت والصروح السياحية من الفنادق والمطاعم والكافتيريات ، فضلاً عن المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت للتأكد من جودة المعروضات من السلع الأساسية حفاظاً على الصحة العامة للزائرين والمواطنين .

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4 ألاف سائح معبدى رمسيس الثانى ظاهرة التعامد أخبار محافظة أسوان