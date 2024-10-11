نادي محافظة الفيوم الرياضي يحتقل بانتصار أكتوبر المجيد.. صور

أقامت إدارة النشاط الثقافى والفني بنادى محافظة الفيوم، مساء أمس الخميس، احتفالاً فنياً كبيراً فى قاعة المسرح بمناسبة بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة.



اشرف على تنظيم الاحتفال، ايمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، وقدمه اسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافى والفنى، وشارك خلاله عدد كبير من أبناء اعضاء النادى، المشاركين فى الفرق الفنية والاستعراضية.



بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، وآيات من الذكر الحكيم، تلاها للطالب يوسف عمرو، ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية، باشراف "محمد سيد" والمدرب نور، كما قدم أبناء أعضاء الجمعية العمومية عرضا لأوبريت "حبايب مصر" اخراج علا ابراهيم، موجهة المسرح بتعليم الفيوم، تحت إشراف طه عباس مدير المسرح، وجسد خلاله الأبطال المشاركون فى الأوبريت المعنى الحقيقى للوطنية.

وشدت الفنانة هاجر حمادة، بأجمل الاغانى الوطنية، وتفاعل معها جمهور الحضور فى أمسية عكست اهمية الاحتفال بذكرى اكتوبر المجيدة .



حضر الاحتفال احمد عبّد الباسط أمين الصندوق، نائبًا عن النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة، والدكتور طارق السواح عضو مجلس الادارة، وسيد الطيب والكابتن عنتر جاد نائبا مدير النادى.



وفى كلمته رحب "عبد الباسط" خلالها بالضيوف مؤكدا ان نصر اكتوبر مازال يدرس فى المؤسسات العسكرية فى العالم، وإننا اليوم نحتفل بالذكرى العطرة رقم 51 لانتصارات اكتوبر المجيدة، لتكون المناسبة المثل والقدوة لهذا الجيل وتعظيما للدور الوطنى لجيشنا العظيم، واختتم الحفل فاعلياته بتكريم المشاركين فى العرض.

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