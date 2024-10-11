بعد فرنسا وهولندا.. التشيك تدرس زيادة الضريبة على السائحين

مع قيام العديد من الدول الشهيرة في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا برفع ضرائبها السياحية لمعالجة قضايا مثل السياحة المفرطة والتضخم، فإن العاصمة التشيكية براغ انضمت أيضا كأحدث من يتبع قرارًا مشابهًا، حيث تخطط منطقة براغ لوضع 1 % زيادة جديدة على الضريبة البالغة حاليا 50 كرونة تشيكية (حوالي 2 يورو) للشخص الواحد في الليلة، ولكن لا يزال القرار قيد الدراسة حيث يعتقد المسؤولون المحليون أن هذا المبلغ غير كافٍ.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير من لجنة المالية في التشيك أن متوسط ​​ضريبة السياحة في مدن الاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي 7 يوروهات في الليلة، وهو أعلى بثلاث مرات من المعدل الحالي في براغ، فيما أعرب مسؤولو منطقة براغ 1 عن رضاهم عن توزيع الإيرادات الحالي من رسوم الإقامة.

وفي الوقت الحالي، تذهب جميع الرسوم المتعلقة بالفنادق إلى الميزانية المركزية للمدينة، بينما تجمع منطقة براغ 1 الرسوم من النزل والبيوت الداخلية فقط، مع ضرورة إعادة 25 % منها إلى البلدية.

ويدعو مسؤولو المنطقة إلى الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي أو إعادة 25 % من رسوم الفنادق لدعم التنمية المستدامة، فيما تعد الزيادة المقترحة حاسمة، خاصة بالنظر إلى الضغط الذي تفرضه السياحة على وسط المدينة. يجب أن يساهم السياح بشكل عادل في تكلفة الخدمات العامة.

وقالت رئيسة البلدية تيريزي رادوميرسكا، إنه في عام 2023، جمعت براغ 801 مليون كرونة تشيكية في رسوم الإقامة، بزيادة قدرها 250 مليون كرونة تشيكية عن العام السابق، ووفقًا لنائب رئيس البلدية ديفيد بوديسيك، حققت براغ 262 مليون كرونة تشيكية بينما جمعت 22 مليون كرونة تشيكية من النزل، والتي أعيد منها 25 % إلى الميزانية المركزية.

وأفادت هيئة سياحة مدينة براغ أن زيادة عدد السياح وقرار عام 2022 برفع ضريبة السياحة ساهما في توليد ملايين أخرى للمدينة، والتي يمكن استثمارها في المشاريع الثقافية والتاريخية.

كما كشفت هيئة سياحة مدينة براغ عن تحصيل قياسي بلغ 33 مليون يورو (801 مليون كرونة تشيكية) في عام 2023، وذلك بفضل زيادة ضريبة المبيت من 0.87 يورو (21 كرونة تشيكية) إلى 2 يورو (50 كرونة تشيكية)، وزاد الإنفاق السياحي بنسبة 40 % منذ عام 2019، مع ارتفاع الطلب على الفنادق الفاخرة بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي.

وكان قد تم الإعلان عن ضرائب سياحية جديدة لأماكن مثل سانتياغو دي كومبوستيلا وفيجيرا دا فوز، بينما رفعت مدن مثل باريس وأمستردام ضرائبها السياحية، وستقدم المملكة المتحدة أيضًا نظامًا جديدًا يتطلب من الزوار دفع رسوم قدرها 7 يوروهات للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة.