عز العرب: إسرائيل تركز على نقل الثقل العسكري إلى الجبهة الشمالية

قال الدكتور محمد عز العرب، خبير بمركز الأهرام للدراسات، إن هناك إشكالية رئيسية ترتبط بالتعنت الإسرائيلي الذي يرتبط بتصور يميني متطرف لنقل جبهة الصراع من غزة إلى الجبهة الشمالية في لبنان وهذا يأتي مع غياب أي ضغوط دولية فعالة وليس الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي بدون أي جدوى.

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» ، أن إسرائيل تتحدث عن نقل قوات اليونيفيل في لبنان إلى ما بعد 51 كيلومترا، وبالتالي التصريح التي أشارت فيه الأمم المتحدة أن سلامة وأمن قوات اليونيفيل في لبنان في خطر متزايد توحي بأن هناك إشكالية كبيرة.

وتابع: «تحدث مساعد الأمين العام لعملية السلام جان بيير لاكروا عن ضرورة تنفيذ القرار 1701 وأن اليونيفيل مكلفة بتنفيذ هذا القرار»، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية تتصاعد بدرجة كبيرة لأن إسرائيل تركز على نقل الثقل العسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية.